ЗСУ ліквідували бойовика рф, який закликав "мобіків" на війну: окупанти шукають гроші на похорон

ЗСУ ліквідували бойовика рф, який закликав "мобіків" на війну: окупанти шукають гроші на похорон

Путінського загарбника, який закликав мобілізованих росіян їхати на війну, було ліквідовано українськими захисниками.

Про це повідомляє один із пабліків російського "Вконтакте" .

Повідомляється, що бойовика було вбито більше тижня тому і він "лежать у морзі з 14 листопада".

"Помер наш старий друг Денис Людожер, армієць, з першого складу БФ, брав участь і в низці акцій інших армійських відомих фірм. ... Дізналися випадково, лежить у морзі з 14.11", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, грошей на його похорон немає, тож посібники окупантів оголосили про збір коштів.

"Збираємо на похорон усім світом. Будемо вдячні за будь-яку посильну допомогу", – пишуть вони.

Раніше "Людожер" закликав мобілізованих росіян їхати на війну і йти до нього в загін.

До речі, українські захисники за добу ліквідували сотні окупантів та збили півсотні ворожих ракет.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, минулої доби, 23 листопада, українські військовослужбовці ліквідували близько 310 окупантів.

З початку війни в Україні російська окупаційна армія втратила вже понад 85 720 військових.

Минулої доби було знищено 1 танк, 7 бойових броньованих машин і 2 артилерійські системи путінської армії.

Загальні втрати ворога становлять 2898 танків, 5837 ББМ та 1889 артсистем.

Зокрема ЗСУ збили за 23 листопада 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати терористів збільшилися до 278 літаків, 261 вертольотів та 1547 БПЛА.

ЗСУ за 23 листопада знищили 51 російську ракету.


Юлия Александрова, politeka.net





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