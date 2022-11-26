Щоб уникнути трагедій Голодомору, потрібно перемогти наступників Сталіна – Рінкевичс

Міністр закордонних справ Латвії заявив, що через 90 років Росія знову почала повномасштабний геноцид проти українців, інформує ZN.ua.

Щоб уникнути трагедій Голодомору, потрібно перемогти наступників Сталіна – Рінкевичс
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Через 90 років після Голодомору РФ почала новий геноцид українців, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, убитих сталінським режимом під час Голодомору. Через 90 років Росія знову почала повномасштабний геноцид проти українців. Щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому, ми маємо перемогти наступників Сталіна зараз", - зазначив Ринкевичс у Twitter.

26 листопада в Україні згадують жертв голодоморів 1921-22, 1932-33 та 1946-47 років. Пам'ятна дата щороку припадає на четверту суботу листопада.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори, особливо сумне місце серед них посідає Голодомор 1932-33 років. Йому передували насильницька колективізація, розкуркулювання селян та масовий терор на селі. Українські селяни слідом за інтелігенцією та духовенством стали жертвами репресій з боку тоталітарного уряду.


Анна Конюченко, ZN.ua





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