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2022-11-26
"Це що таке відбувається, хлопці?: росіян налякала військова колона з прапорами України у центрі Твері
Жителів Тверської області (РФ) збентежила колона військової техніки з українськими прапорами.
Так, жителі Твері помітили військову техніку із прапорами України у центрі міста.
"Це що таке відбувається у нас, хлопці? Нічого особистого, звичайно. Це може комусь здасться провокацією, але в мене відчуття сюрреалізму якогось", - коментує автор відео.
У Твері на набережній та центральних вулицях їздили військові вантажівки та БТР у супроводі машин ДПС.
На автомобілях майоріли жовто-блакитні прапори.
Пізніше з'ясувалося, що у місті відбуваються зйомки фільму про війну з Україною. Відомо також, що у Твері серед мешканців шукали масовку для участі у цьому кіно.
Юлия Александрова, politeka.net