"Це що таке відбувається, хлопці?: росіян налякала військова колона з прапорами України у центрі Твері

"Це що таке відбувається, хлопці?: росіян налякала військова колона з прапорами України у центрі Твері

Жителів Тверської області (РФ) збентежила колона військової техніки з українськими прапорами.

Так, жителі Твері помітили військову техніку із прапорами України у центрі міста.

"Це що таке відбувається у нас, хлопці? Нічого особистого, звичайно. Це може комусь здасться провокацією, але в мене відчуття сюрреалізму якогось", - коментує автор відео.

У Твері на набережній та центральних вулицях їздили військові вантажівки та БТР у супроводі машин ДПС.

На автомобілях майоріли жовто-блакитні прапори.

Пізніше з'ясувалося, що у місті відбуваються зйомки фільму про війну з Україною. Відомо також, що у Твері серед мешканців шукали масовку для участі у цьому кіно.


Юлия Александрова, politeka.net





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