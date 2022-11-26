Спроба РФ домінувати над Україною зазнає поразки – посол США

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк переконана, що Росія не зможе підкорити нашу державу за допомогою холода й темряви, які вона намагається створити черговими ракетними ударами по критичній інфраструктурі. Про це дипломатка написала у Twitter , висловивши підтримку Україні.

Брінк також висловила думку, що подібними атаками РФ хоче покарати українців за прагнення бути вільними.

“Ще більше жорстоких ракетних ударів по країні, оскільки Росія намагається покарати Україну за те, що вона наважилася бути вільною. Я бачила силу народу України та знаю, що спроба Росії домінувати над Україною, занурюючи її в холод і темряву, зазнає поразки. Ми з Україною”, – наголосила пані посол.