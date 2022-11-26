Скільки танків залишилося у російських окупантів: "До відновлення боєздатності придатні близько 20%"

Білорусь, ешелон, перекидання танків

Згідно з відкритими даними, у РФ на зберіганні є близько 15 тисяч танків Т-72, Т-80, Т-90, Т-64 і Т-62.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко, зазначивши, що переважна більшість з цих танків перебували на зберіганні у, м'яко кажучи, незадовільних умовах і відновленню, теж, м'яко кажучи, просто не підлягають. Інша частина – вимагає техобслуговування і ремонту.

На момент вторгнення в Україну армія РФ мала від 2600 до 3300 боєздатних танків. За інформацією Генштабу ЗСУ, за дев'ять місяців українські захисники знищили 2899 російських танків. У зв'язку з цим Кремль змушений знімати техніку зі зберігання та консервації.

"Фактично, до відновлення боєздатності з російських центрів зберігання придатні близько 20% всіх наявних танків. Грубо кажучи це до 3 тисяч танків. Знову-таки, серйозна кількість для відновлення боєздатності армії, але все ж..., – написав він. – Ремонт цих танків і повернення їм боєздатного стану займає час. Наприклад, відновлення після консервації Т-72 може зайняти від двох тижнів до місяця. У Т-80 процес складніше, і це в середньому займає місяць".

окупанти, російські солдати, російські війська

Коваленко вважає, що "танкова криза" армії РФ може змусити Кремль почати переговори з Індією, Іраном і Алжиром, адже ситуація з танками у Росії і справді набуває все більш критичних відтінків.

"Росія зіткнулася з серйозною проблемою – небувалим дефіцитом танків. Цю проблему вона намагається вирішити за рахунок "дружніх" країн, наприклад, Білорусі, вивозячи з 969-ї бази резерву танків ОБТ Т-72А. але, одного тільки ресурсу Білорусі Росії недостатньо, а тому, вона буде шукати інші джерела", – упевнений експерт.

російська техніка, окупанти, Лиман


Алексей Ионов, politeka.net





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