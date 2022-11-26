Генштаб: В РФ досі не можуть вирішити питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих

Крім того, спостерігається спад матеріальної підтримки російських військових з боку цивільного населення, інформує ZN.ua.

Генштаб: В РФ досі не можуть вирішити питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих
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В РФ досі не можуть вирішити питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, у Костромській області через соцмережі закликають населення виготовляти маскувальні сітки, нести теплий одяг, каремати, спальні мішки та інші речі, необхідні військовим у польових умовах.

При цьому, за даними Генштабу, навіть попри заходи пропаганди, спостерігається певний спад матеріальної підтримки російських солдатів з боку цивільних росіян.

Також військово-політичне керівництво РФ почало отримувати доповіді про реальний стан справ проведеної мобілізації та виконання плану осіннього призову на військову службу.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що військкомати Калінінградської області вже не виконують плани осіннього призову на строкову службу через ухилення призовників.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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