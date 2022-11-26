Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням — Міненерго

Також Литва готує пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму два мільйони євро, інформує ZN.ua.

Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням — Міненерго
© Міністерство енергетики України (Міненерго)/Facebook

Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням. Про це повідомляє Міненерго за результатами зустрічі міністрів енергетики Литви та України Дайнюса Крейвіса та Германа Галущенка.

Галущенко поінформував литовського колегу про руйнування, яких зазнала українська енергетична інфраструктура внаслідок російських атак. Крейвіс висловив усебічну підтримку українському народу та наголосив, що Литва допомагатиме Україні й надалі.

«Так, цими днями з Литви в Україну відправлено 6 вантажівок з 114-ма трансформаторами різної потужності. Всього Литва має намір надати 252 трансформатори», - йдеться в повідомленні.

Галущенко також нагадав, що українські енергетики працюють цілодобово для відновлення енергопостачання.

«Зважаючи на значні пошкодження в енергосистемі, наразі енергетики мають критичну потребу у обладнанні та матеріалах», - додав він.

Крім того, Литва готує наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму два мільйони євро.

Галущенко подякував Литві за оперативну допомогу. З початку війни литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту і реконструкції енергосектору України загальною вартістю три млн євро.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Новий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та РумуніїНовий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та Румунії
Після енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідкаПісля енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідка
Вибухи поблизу бази Чорноморського флоту в Росії підривають вплив російського флоту — британська розвідкаВибухи поблизу бази Чорноморського флоту в Росії підривають вплив російського флоту — британська розвідка
Накидували зашморг, катували електрикою, погрожували ножем: історії від жителів Херсона, що пережили окупаціюНакидували зашморг, катували електрикою, погрожували ножем: історії від жителів Херсона, що пережили окупацію
РФ виснажила свій арсенал високоточних ракет, але всеодно здатна найближчим часом завдати масованого удару – ISWРФ виснажила свій арсенал високоточних ракет, але всеодно здатна найближчим часом завдати масованого удару – ISW
Блок рекламы


Похожие новости
Люксембург передав Україні шість безпілотників Primoco One 150Люксембург передав Україні шість безпілотників Primoco One 150
Угорське суспільство розділене, але переважна більшість громадян підтримують українців – мер БудапештаУгорське суспільство розділене, але переважна більшість громадян підтримують українців – мер Будапешта
Британія вирішила передати нам гелікоптери. Перший вже доставлений в УкраїнуБританія вирішила передати нам гелікоптери. Перший вже доставлений в Україну
Колаборантці, яка публічно ображала Україну на Львівщині, загрожує термін: у поліції розповіли про слідствоКолаборантці, яка публічно ображала Україну на Львівщині, загрожує термін: у поліції розповіли про слідство
Люди з оточення Єрмака за півроку отримали шість високих держпосад – розслідування Bihus.InfoЛюди з оточення Єрмака за півроку отримали шість високих держпосад – розслідування Bihus.Info
Моравецький заявив, що Польща продовжить підтримувати Україну: "Якщо ми відвернемося..."Моравецький заявив, що Польща продовжить підтримувати Україну: "Якщо ми відвернемося..."
Окупанти можуть залишити материкову Україну протягом місяця, є ознаки: "Крим поки що не планують здавати"Окупанти можуть залишити материкову Україну протягом місяця, є ознаки: "Крим поки що не планують здавати"
Прикордонники не пустили в Україну любителя «російського миру» з Молдови, кадри: "зберігав у телефоні..."Прикордонники не пустили в Україну любителя «російського миру» з Молдови, кадри: "зберігав у телефоні..."
У Міненерго та ДТЕК в унісон запевняють українців, що їхати з країни зараз не треба
Більшість країн АТЕС засудили вторгнення РФ в Україну, але «були й інші погляди та різні оцінки ситуації»Більшість країн АТЕС засудили вторгнення РФ в Україну, але «були й інші погляди та різні оцінки ситуації»
Последние новости
Подгружаем последние новости