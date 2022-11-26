Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням — Міненерго
Також Литва готує пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму два мільйони євро, інформує
Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням. Про це
Галущенко поінформував литовського колегу про руйнування, яких зазнала українська енергетична інфраструктура внаслідок російських атак. Крейвіс висловив усебічну підтримку українському народу та наголосив, що Литва допомагатиме Україні й надалі.
«Так, цими днями з Литви в Україну відправлено 6 вантажівок з 114-ма трансформаторами різної потужності. Всього Литва має намір надати 252 трансформатори», - йдеться в повідомленні.
Галущенко також нагадав, що українські енергетики працюють цілодобово для відновлення енергопостачання.
«Зважаючи на значні пошкодження в енергосистемі, наразі енергетики мають критичну потребу у обладнанні та матеріалах», - додав він.
Крім того, Литва готує наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму два мільйони євро.
Галущенко подякував Литві за оперативну допомогу. З початку війни литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту і реконструкції енергосектору України загальною вартістю три млн євро.