Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням — Міненерго

Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням. Про це повідомляє Міненерго за результатами зустрічі міністрів енергетики Литви та України Дайнюса Крейвіса та Германа Галущенка.

Галущенко поінформував литовського колегу про руйнування, яких зазнала українська енергетична інфраструктура внаслідок російських атак. Крейвіс висловив усебічну підтримку українському народу та наголосив, що Литва допомагатиме Україні й надалі.

«Так, цими днями з Литви в Україну відправлено 6 вантажівок з 114-ма трансформаторами різної потужності. Всього Литва має намір надати 252 трансформатори», - йдеться в повідомленні.

Галущенко також нагадав, що українські енергетики працюють цілодобово для відновлення енергопостачання.

«Зважаючи на значні пошкодження в енергосистемі, наразі енергетики мають критичну потребу у обладнанні та матеріалах», - додав він.

Крім того, Литва готує наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму два мільйони євро.

Галущенко подякував Литві за оперативну допомогу. З початку війни литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту і реконструкції енергосектору України загальною вартістю три млн євро.