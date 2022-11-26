Трибунал щодо злочину агресії РФ: Україна відкриє офіс прокурора в Європі

Там буде опрацьовано стратегію кримінального переслідування та уніфікаціі доказів, інформує ZN.ua.

Трибунал щодо злочину агресії РФ: Україна відкриє офіс прокурора в Європі
В ЄС відкриють офіс прокурора
© Pixabay

Україна відкриє офіс прокурора в одному з європейських міст, заявив Генеральний прокурор Андрій Костін на засіданні робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

«Ініціюємо створення Interim Prosecutor’s Office для для напрацювання стратегії кримінального переслідування та уніфікаціі доказів щодо злочину агресії проти України. Він може працювати в одному з європейських міст за підтримки наших партнерів», – наголосив Андрій Костін.

Вже 1 грудня вперше відбудуться консультації всіх країн, які відкрили кримінальні провадження щодо злочину російської агресії на підставі універсальної юрисдикції, щоб скоординувати й об’єднати зусилля національних розслідувань.

«Створення спеціального міжнародного трибуналу є беззаперечним пріоритетом для нашої держави й особисто для Президента України Володимира Зеленського. І про це, зокрема, йдеться в українській формулі миру, представленій Главою держави під час звернення до лідерів «Групи двадцяти», - додали представники Офісу президента.

На думку української сторони, Україні необхідно регулярно інформувати очільників іноземних дипломатичних представництв та міжнародних організацій про процес підготовки створення трибуналу.

«Це питання повинно звучати на всіх міжнародних зустрічах і майданчиках», - йдеться у повідомленні.

Вже вісім держав погодилися працювати над пошуком найефективніших варіантів створення спецтрибуналу.


Артем Руденко, ZN.ua





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