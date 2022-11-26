У розвідці розповіли, як росіяни готуються до оборони Криму

Вже навіть колаборанти з півдня України розуміють, що півострів буде деокуповано, адже намагаються тікати одразу в Росію, інформує ZN.ua.

Представник ГУР МО Андрій Черняк розповів, що Росія вже почала готуватися до оборони тимчасово анексованого Криму. Про це свідчить низка факторів, зокрема й те, що на півночі Джанкойського району окупанти створюють позиційні райони. Про це Черняк розповів під час інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району, - пояснює представник розвідки. - Для них це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ".

Окупанти на території півострова під постійним прикриттям ППО та наземних систем намагаються тримати кораблі Чорноморського флоту та військову техніку.

"Сподіваються, що це хоч якось зможе врятувати їх від паління у заборонених місцях та недотримання правил безпеки", – зазначив представник ГУР.

Що стосується евакуації росіян, то її в північній частині півострова поки що не фіксують. Тим часом колаборанти з Херсонської та Запорізької областей намагаються втекти вже не в Крим, а на територію РФ.

"Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачений і повернеться до України", – пояснив Черняк.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Новий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та РумуніїНовий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та Румунії
З 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - OryxЗ 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - Oryx
Відступ із Херсона відрізнявся від попередніх втеч російської армії — британська розвідкаВідступ із Херсона відрізнявся від попередніх втеч російської армії — британська розвідка
Виготовляв проросійські "агітки" та молився за путіна: СБУ викрила ще одного священика-зрадника, кадриВиготовляв проросійські "агітки" та молився за путіна: СБУ викрила ще одного священика-зрадника, кадри
Після енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідкаПісля енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
У Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТОУ Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТО
У Німеччині розповіли про своє бачення щодо козирів Путіна у війні в УкраїніУ Німеччині розповіли про своє бачення щодо козирів Путіна у війні в Україні
Росіяни вивезли фонди Каховського історичного музеюРосіяни вивезли фонди Каховського історичного музею
Ризик зростає: у Чехії готуються до можливої війни НАТО проти Росії
Росіяни могли забрати на лівий берег деяких голів територіальних громад Херсонщини – МВСРосіяни могли забрати на лівий берег деяких голів територіальних громад Херсонщини – МВС
Вибухи лунають по всьому окупованому Криму: перші кадри з місця подійВибухи лунають по всьому окупованому Криму: перші кадри з місця подій
Колаборантці, яка публічно ображала Україну на Львівщині, загрожує термін: у поліції розповіли про слідствоКолаборантці, яка публічно ображала Україну на Львівщині, загрожує термін: у поліції розповіли про слідство
Росіяни пробують різні стратегії під час ракетного терору проти України: в "Укренерго" пояснили, що це означаєРосіяни пробують різні стратегії під час ракетного терору проти України: в "Укренерго" пояснили, що це означає
Глава Пентагону зустрівся з міністром оборони Китаю: про що говорилиГлава Пентагону зустрівся з міністром оборони Китаю: про що говорили
Під час втечі із Херсона росіяни вкрали цілий автопарк "швидких": у МОЗ розкрили деталіПід час втечі із Херсона росіяни вкрали цілий автопарк "швидких": у МОЗ розкрили деталі
Последние новости
Подгружаем последние новости