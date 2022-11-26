У розвідці розповіли, як росіяни готуються до оборони Криму

Представник ГУР МО Андрій Черняк розповів, що Росія вже почала готуватися до оборони тимчасово анексованого Криму. Про це свідчить низка факторів, зокрема й те, що на півночі Джанкойського району окупанти створюють позиційні райони. Про це Черняк розповів під час інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району, - пояснює представник розвідки. - Для них це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ".

Окупанти на території півострова під постійним прикриттям ППО та наземних систем намагаються тримати кораблі Чорноморського флоту та військову техніку.

"Сподіваються, що це хоч якось зможе врятувати їх від паління у заборонених місцях та недотримання правил безпеки", – зазначив представник ГУР.

Що стосується евакуації росіян, то її в північній частині півострова поки що не фіксують. Тим часом колаборанти з Херсонської та Запорізької областей намагаються втекти вже не в Крим, а на територію РФ.

"Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачений і повернеться до України", – пояснив Черняк.