Керівників митного посту «Столичний» затримали за систематичне вимагання хабарів

Їх спіймали на гарячому.

Керівників митного посту «Столичний» затримали за систематичне вимагання хабарів
© Прес-служба ДБР

Керівників митного посту «Столичний» Київської митниці Держмитслужби України викрили на системному хабарництві - вони вимагали гроші від імпортерів, які ввозили в Україну товари широкого вжитку.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, за безперешкодне митне оформлення товарів та пришвидшення процедури митного оформлення митні ділки брали по 300 доларів США з одного контейнеру. Так, лише за короткий період слідство задокументувало факти отримання хабарів на кілька тисяч доларів США.

Під час одержання чергової частини хабаря від одного з імпортерів зловмисників затримали. Зокрема підозру повідомлено начальнику митного посту «Столичний» Київської митниці та виконувачу обов’язки заступника начальника митного посту «Столичний». Митники підозрюються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). За це їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади.


Ірина Знась, ZN.ua





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