Керівників митного посту «Столичний» затримали за систематичне вимагання хабарів
Їх спіймали на гарячому.
Керівників митного посту «Столичний» Київської митниці Держмитслужби України викрили на системному хабарництві - вони вимагали гроші від імпортерів, які ввозили в Україну товари широкого вжитку.
Як
Під час одержання чергової частини хабаря від одного з імпортерів зловмисників затримали. Зокрема підозру повідомлено начальнику митного посту «Столичний» Київської митниці та виконувачу обов’язки заступника начальника митного посту «Столичний». Митники підозрюються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). За це їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади.