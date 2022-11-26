На випадок тривалого відключення світла: в Україні запрацюють тисячі "Пунктів незламності" - карта

На випадок повторних обстрілів критичної інфраструктури України російськими окупантами влада підготувала вже більше чотирьох тисяч "Пунктів незламності" – їх робота активізуватиметься у випадку тривалої відсутності електроенергії, інформує Апостроф .

Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до народу 22 листопада.

"Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей – "Пункти незламності". За підсумками цього дня, підготовлено вже більше чотирьох тисяч таких пунктів. Заплановано – ще більше. Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота "Пунктів незламності", - сказав він.

За словами президента, у таких пунктах цілодобово і безкоштовно будуть надаватися базові послуги, такі як: електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка та інші.

Зеленський наголосив, що такі пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, а також при школах, будівлях ДСНС тощо.

Варто зазначити, що уже створено спеціальний сайт, де розміщено мапу таких пунктів - вона постійно оновлюється. На порталі або безпосередньо в пунктах також можна буде дізнатися, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

Голова держави також повідомив, що місцевій владі поставлено завдання інформувати людей про наявність пунктів незламності. У будівлях органів влади, в аптеках, магазинах, поштових відділеннях має бути інформація про те, де людина може знайти підтримку у випадку тривалого відключення енергії.

Ініціативу підхопили і представники бізнесу, які роблять свої бізнес-об’єкти "пунктами незламності з генераторами, старлінками, водою та іншим". На зазначеному сайті є форма для представників бізнесу, які бажають долучитися до ініціативи.