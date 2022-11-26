Одіозний президент Хорватії не підтримав навчання ЗСУ в країні, знайшовши одразу кілька причин

Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич направив президентові Зоряну Мілановичу листа, в якому йшлося про згоду на участь хорватських ЗС у місії ЄС, яка організовує підготовку та навчання ЗСУ, проте останній відмовився. Як зазначає Vecernji List , у листі-відповіді президент зазначив, що вважає обставини участі в цьому своєї армії незрозумілими і невиправданими.

Ба більше, Міланович стверджує, що міністр Баножич не має права ініціювати участь Хорватії в цій місії. Тому він чекає на звернення уряду чи парламенту.

"У проєкті рішення конкретно не зазначено ані діяльність, яку здійснюватимуть члени хорватської армії за кордоном, ані дії чи заходи, які здійснюватимуть військовослужбовці Збройних сил України на території Хорватії", - цитує ЗМІ іншу частину листа-відповіді Мілановича.

Президент також назвав ще однією з причин своєї відмови те, що Україна не внесена в перелік країн-союзників Хорватії. А лише війська держав з цього списку можуть проходити та прибувати на навчання до країни.

Тим часом глава Міноборони Баножич заявив, що жодний об'єктивних причин для відмови президента він не бачить. Проте тепер для того, аби рішення все ж прийняли, потрібно, аби за нього проголосували дві третини парламенту.