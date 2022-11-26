ISW пояснили, чому обмінів полоненими стало більше

Міністерство оборони РФ намагається "підтягти хвости".

ISW пояснили, чому обмінів полоненими стало більше
© Андрій Єрмак / Facebook

Цього тижня відбулося кілька обмінів військовополоненими між Україною та Російською Федерацією. Зокрема 23 листопада з російського полону вдалося звільнити 36 українців, 24 листопада додому повернулося 50 українських воїнів, а 25 листопада, як зазначає Інститут дослідження війни (ISW), ще дев'ятеро громадян. Збільшення частоти обмінів аналітики ISW пов'язують зі спробами Міністерства оборони РФ виправдатися за попередню "байдужість" до долі своїх солдатів.

На адресу російського Міністерства оборони доволі часто надходили звинувачення у байдужості до долі військових, які перебувають в українському полоні. Аби зменшити невдоволення та частку критики в інформаційному просторі, відомство здійснило одразу кілька обмінів за відносно короткий відтинок часу.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





Интересные новости
Новий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та РумуніїНовий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та Румунії
З 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - OryxЗ 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - Oryx
Відступ із Херсона відрізнявся від попередніх втеч російської армії — британська розвідкаВідступ із Херсона відрізнявся від попередніх втеч російської армії — британська розвідка
Виготовляв проросійські "агітки" та молився за путіна: СБУ викрила ще одного священика-зрадника, кадриВиготовляв проросійські "агітки" та молився за путіна: СБУ викрила ще одного священика-зрадника, кадри
Після енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідкаПісля енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
У НАТО пояснили, як ЗСУ здобули перевагу на полі боюУ НАТО пояснили, як ЗСУ здобули перевагу на полі бою
За добу ЗСУ ліквідували понад 400 окупантів та більше десяти одиниць техніки: зведення ГенштабуЗа добу ЗСУ ліквідували понад 400 окупантів та більше десяти одиниць техніки: зведення Генштабу
В МОН пояснили особливості вступної кампанії у 2023 році, яка буде без ЗНОВ МОН пояснили особливості вступної кампанії у 2023 році, яка буде без ЗНО
Група сенаторів просить Остіна пояснити, чому Україна досі не отримала БПЛА Grey Eagle – WSJГрупа сенаторів просить Остіна пояснити, чому Україна досі не отримала БПЛА Grey Eagle – WSJ
Росіяни пробують різні стратегії під час ракетного терору проти України: в "Укренерго" пояснили, що це означаєРосіяни пробують різні стратегії під час ракетного терору проти України: в "Укренерго" пояснили, що це означає
Die Welt: Іран здатен виготовляти для Росії не більше 20 безпілотників на місяць, експерт назвав причиниDie Welt: Іран здатен виготовляти для Росії не більше 20 безпілотників на місяць, експерт назвав причини
"Чому не на передовій?": священики Московського патріархату накинулися на військових під Хмельницьким"Чому не на передовій?": священики Московського патріархату накинулися на військових під Хмельницьким
Відео стрілянини при здачі солдатів РФ у полон ще більше розкололо російських блогерів і КремльВідео стрілянини при здачі солдатів РФ у полон ще більше розкололо російських блогерів і Кремль
Foreign Affairs: У Росії росте невдоволення війною, але ніхто не вимагає її зупинити, чому?Foreign Affairs: У Росії росте невдоволення війною, але ніхто не вимагає її зупинити, чому?
Мери великих міст вже радять українцям виїздити на зиму: в АМУ пояснюють, коли це робити і чому це не панацеяМери великих міст вже радять українцям виїздити на зиму: в АМУ пояснюють, коли це робити і чому це не панацея
Последние новости
Подгружаем последние новости