ISW пояснили, чому обмінів полоненими стало більше
Міністерство оборони РФ намагається "підтягти хвости".
Цього тижня відбулося кілька обмінів військовополоненими між Україною та Російською Федерацією. Зокрема 23 листопада з російського полону вдалося звільнити 36 українців, 24 листопада додому повернулося 50 українських воїнів, а 25 листопада, як зазначає Інститут дослідження війни (
На адресу російського Міністерства оборони доволі часто надходили звинувачення у байдужості до долі військових, які перебувають в українському полоні. Аби зменшити невдоволення та частку критики в інформаційному просторі, відомство здійснило одразу кілька обмінів за відносно короткий відтинок часу.