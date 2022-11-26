ISW пояснили, чому обмінів полоненими стало більше

Цього тижня відбулося кілька обмінів військовополоненими між Україною та Російською Федерацією. Зокрема 23 листопада з російського полону вдалося звільнити 36 українців, 24 листопада додому повернулося 50 українських воїнів, а 25 листопада, як зазначає Інститут дослідження війни ( ISW ), ще дев'ятеро громадян. Збільшення частоти обмінів аналітики ISW пов'язують зі спробами Міністерства оборони РФ виправдатися за попередню "байдужість" до долі своїх солдатів.

На адресу російського Міністерства оборони доволі часто надходили звинувачення у байдужості до долі військових, які перебувають в українському полоні. Аби зменшити невдоволення та частку критики в інформаційному просторі, відомство здійснило одразу кілька обмінів за відносно короткий відтинок часу.