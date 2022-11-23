У НАТО пояснили, як ЗСУ здобули перевагу на полі бою

Українські воїни "мудро" використовуються новітні технології, внаслідок чого їм вдалося здобути перевагу на полі бою. З такою похвалою виступив глава військового комітету НАТО Роб Бауер під час свого візиту до Канади.

Він наголосив, що правильне використання технологій, які, як довели захисники, відіграють "критично важливу роль", дозволяє Силам оборони витісняти росіян з окупованих територій.