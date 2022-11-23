У НАТО пояснили, як ЗСУ здобули перевагу на полі бою

Там вважають, що стратегічна важливість технологій відіграватиме важливу роль в підтримці миру в майбутньому, інформує ZN.ua.

У НАТО пояснили, як ЗСУ здобули перевагу на полі бою
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Українські воїни "мудро" використовуються новітні технології, внаслідок чого їм вдалося здобути перевагу на полі бою. З такою похвалою виступив глава військового комітету НАТО Роб Бауер під час свого візиту до Канади.

Він наголосив, що правильне використання технологій, які, як довели захисники, відіграють "критично важливу роль", дозволяє Силам оборони витісняти росіян з окупованих територій.

"Кілька місяців тому, коли ми згадували про такі компанії, як Microsoft або Starlink, то на думку спадали ноутбуки та супутники. Тепер ми розцінюємо їх як компанії, які допомагають перемогти у війні, - констатував Бауер. - Стратегічна важливість технологій зростає і змінить баланс у підтримці миру в майбутньому".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
З 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - OryxЗ 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - Oryx
Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"
Новий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та РумуніїНовий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та Румунії
Блок рекламы


Похожие новости
У Севастополі почали підготовку операторів іранських безпілотників – ГенштабУ Севастополі почали підготовку операторів іранських безпілотників – Генштаб
РФ намагається створити "поліцейську державу" на окупованих територіях – Центр нацспротивуРФ намагається створити "поліцейську державу" на окупованих територіях – Центр нацспротиву
Ризик зростає: у Чехії готуються до можливої війни НАТО проти Росії
РФ обстріляла поліклініку та житловий будинок у Куп'янську, загинуло двоє людей — голова ОВАРФ обстріляла поліклініку та житловий будинок у Куп'янську, загинуло двоє людей — голова ОВА
Блінкен обговорив зі Столтенбергом нові заходи підтримки України на саміті глав МЗС НАТОБлінкен обговорив зі Столтенбергом нові заходи підтримки України на саміті глав МЗС НАТО
В МОН пояснили особливості вступної кампанії у 2023 році, яка буде без ЗНОВ МОН пояснили особливості вступної кампанії у 2023 році, яка буде без ЗНО
Група сенаторів просить Остіна пояснити, чому Україна досі не отримала БПЛА Grey Eagle – WSJГрупа сенаторів просить Остіна пояснити, чому Україна досі не отримала БПЛА Grey Eagle – WSJ
Окупанти намагаються здобути тактичну перевагу на донецькому напрямкуОкупанти намагаються здобути тактичну перевагу на донецькому напрямку
Колаборантці, яка публічно ображала Україну на Львівщині, загрожує термін: у поліції розповіли про слідствоКолаборантці, яка публічно ображала Україну на Львівщині, загрожує термін: у поліції розповіли про слідство
Футбол – поза політикою: Орбан відповів на скандал навколо шарфа з "Великою Угорщиною"Футбол – поза політикою: Орбан відповів на скандал навколо шарфа з "Великою Угорщиною"
Последние новости
Подгружаем последние новости