У НАТО пояснили, як ЗСУ здобули перевагу на полі бою
Там вважають, що стратегічна важливість технологій відіграватиме важливу роль в підтримці миру в майбутньому, інформує
Українські воїни "мудро" використовуються новітні технології, внаслідок чого їм вдалося здобути перевагу на полі бою. З такою похвалою
Він наголосив, що правильне використання технологій, які, як довели захисники, відіграють "критично важливу роль", дозволяє Силам оборони витісняти росіян з окупованих територій.
"Кілька місяців тому, коли ми згадували про такі компанії, як Microsoft або Starlink, то на думку спадали ноутбуки та супутники. Тепер ми розцінюємо їх як компанії, які допомагають перемогти у війні, - констатував Бауер. - Стратегічна важливість технологій зростає і змінить баланс у підтримці миру в майбутньому".