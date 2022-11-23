Британія вирішила передати нам гелікоптери. Перший вже доставлений в Україну
Українські військові пройшли шеститижневе навчання в Британії, інформує
Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Сполучене Королівство вирішило надати Україні три гелікоптери Sea King,
За словами Воллеса, перший із гелікоптерів вже доставлений в Україну. Вказано, що наші екіпажі останні шість тижнів вчилися у Британії літати на таких гвинтокрилах та обслуговувати їх. За допомогою гелікоптерів Sea King українські захисники зможуть проводити пошуково-рятувальні роботи.
Sea King раніше використовувався як Королівськими ВПС, так і Королівським Військово-морським флотом. Останній гелікоптер був знятий з експлуатації ВМС у 2018 році.
Крім того, Воллес зазначив, що Британія додатково надішле Україні 10 тисяч артснарядів. Він пояснив, що вони допоможуть нашим захисникам убезпечити нещодавно звільнену територію.