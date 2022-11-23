Британія вирішила передати нам гелікоптери. Перший вже доставлений в Україну

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Сполучене Королівство вирішило надати Україні три гелікоптери Sea King, пише BBC. Також Велика Британія передасть нам 10 тисяч артилерійських снарядів.

За словами Воллеса, перший із гелікоптерів вже доставлений в Україну. Вказано, що наші екіпажі останні шість тижнів вчилися у Британії літати на таких гвинтокрилах та обслуговувати їх. За допомогою гелікоптерів Sea King українські захисники зможуть проводити пошуково-рятувальні роботи.

Sea King раніше використовувався як Королівськими ВПС, так і Королівським Військово-морським флотом. Останній гелікоптер був знятий з експлуатації ВМС у 2018 році.

Крім того, Воллес зазначив, що Британія додатково надішле Україні 10 тисяч артснарядів. Він пояснив, що вони допоможуть нашим захисникам убезпечити нещодавно звільнену територію.