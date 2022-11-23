В Генштабі повідомили про понад 120 поранених росіян на Херсонщині та Запоріжжі

Окупанти зазнають значних втрат внаслідок точних ударів ЗСУ з артилерії та авіації, інформує ZN.ua.

В Генштабі повідомили про понад 120 поранених росіян на Херсонщині та Запоріжжі
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На запорізькому та херсонському напрямках точаться запеклі бої, внаслідок чого росіяни зазнають значних втрат. У деяких населених пунктах місцеві госпіталі заповнені окупантами вщент і більше не можуть приймати поранених. За декілька минулих днів ЗСУ вдалося нейтралізувати більш ніж 120 російських солдатів на вищезгаданих напрямках, завдавши їм ушкоджень, повідомляє Генштаб.

За інформацією наших воїнів, у населеному пункті Каланчак Херсонської області, в місцевій лікарні не вистачає ліжкомісць для розміщення поранених загарбників. А до населеного пункту Великі Копані протягом попередньої доби доправлено близько 40 поранених окупантів.

"За уточненою інформацією, 21 листопада поточного року, у Запорізькій області, підтверджено знищення ворожих ЗРК С-300 та п'яти одиниць військової техніки різного типу в районі населеного пункту Пологи. Окрім того, 40 військовослужбовців отримали поранення. Неподалік Веселого Запорізької області було знищено блокпост окупантів, 15 військовослужбовців отримали поранення різних ступенів тяжкості. У Мелітополі втрати противника склали до 30 осіб пораненими", — сказано у зведенні.

Українська авіація протягом минулої доби завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління противника.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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