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2022-11-23
У Севастополі почали підготовку операторів іранських безпілотників – Генштаб
Термін підготовки – до трьох тижнів.
Іранські Шахеди зазвичай маскують під російські Герані© Міноборони України
На базі одного з навчальних закладів Севастополя окупанти розпочали підготовка операторів безпілотників. Йдеться як про російські, так і про дрони іранського виробництва. Про ситуацію в анексованому Криму, який Кремль з 2014 року перетворив на платформу з відпрацювання нападу на Україну,
“Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів. На даний час готується близько 30 військовослужбовців”, - уточнюють у відомстві.
Оксана Коваль, ZN.ua