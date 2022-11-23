У Севастополі почали підготовку операторів іранських безпілотників – Генштаб

На базі одного з навчальних закладів Севастополя окупанти розпочали підготовка операторів безпілотників. Йдеться як про російські, так і про дрони іранського виробництва. Про ситуацію в анексованому Криму, який Кремль з 2014 року перетворив на платформу з відпрацювання нападу на Україну, інформує Генштаб.

“Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів. На даний час готується близько 30 військовослужбовців”, - уточнюють у відомстві.