У Севастополі почали підготовку операторів іранських безпілотників – Генштаб

Термін підготовки – до трьох тижнів.

У Севастополі почали підготовку операторів іранських безпілотників – Генштаб
Іранські Шахеди зазвичай маскують під російські Герані
© Міноборони України

На базі одного з навчальних закладів Севастополя окупанти розпочали підготовка операторів безпілотників. Йдеться як про російські, так і про дрони іранського виробництва. Про ситуацію в анексованому Криму, який Кремль з 2014 року перетворив на платформу з відпрацювання нападу на Україну, інформує Генштаб.

“Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів. На даний час готується близько 30 військовослужбовців”, - уточнюють у відомстві.


Оксана Коваль, ZN.ua





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