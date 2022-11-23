Відстрочка від мобілізації: що робити, якщо у ТЦК не приймають документи

Роз'яснення дали експерти.

Відстрочка від мобілізації: що робити, якщо у ТЦК не приймають документи
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 19 лютого 2023 року. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Деякі чоловіки мають право на відстрочку від мобілізації, але не завжди можуть ним скористатися. Адвокатка Анастасія Іванченко пояснила, що треба робити, якщо у військкоматі не приймають документи у тих, хто має відстрочку, пише Telegraf.

Іванченко зазначила, що трапляються випадки, коли військкомати створюють перепони для призовників і не дозволяють їм скористатися своїм правом на відстрочку.

Експертка наголосила, у її практиці були випадки, коли військкомат:

  • відмовлявся прийняти документи, що підтверджують декларацію про відстрочку у військовозобов’язаного;
  • приймав, але відмовлявся ставити відмітку про прийняття;
  • приймав, але відмовлявся видавати довідку на руки військовозобов’язаному;
  • вимагав надати документи, які не були потрібні для отримання відстрочки.

Вона пояснила, що у більшості випадків територіальні центри комплектування (ТЦК) зовсім ігнорують положення закону про мобілізацію, яке дає відстрочку військовозобов’язаному у разі наявності чоловіка чи дружини з інвалідністю.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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