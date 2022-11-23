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2022-11-23
Іранські "Шахеди" і дестабілізація морської безпеки на Близькому Сході: деталі інциденту біля Оману
Поставляючи Москві бойові дрони, Іран фактично зайняв сторону Кремля в російсько-українській війни. Останніми роками під час загострення регіональної напруженості у водах Перської затоки почастішали напади на курсуючі тут танкери, на цей раз обійшлося не без участі Тегерана, інформує
Фрагменти уламків іранського Shahed-136, зібрані як доказ командою ВМС США
Збройні сили США у вівторок заявили, що аналіз уламків показав, що той самий тип іранського безпілотника, який Тегеран поставив Росії для вторгнення в Україну, використаний і для атаки на комерційний танкер біля узбережжя Оману тиждень тому,
Оксана Коваль, ZN.ua