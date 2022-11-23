Іранські "Шахеди" і дестабілізація морської безпеки на Близькому Сході: деталі інциденту біля Оману

Збройні сили США у вівторок заявили, що аналіз уламків показав, що той самий тип іранського безпілотника, який Тегеран поставив Росії для вторгнення в Україну, використаний і для атаки на комерційний танкер біля узбережжя Оману тиждень тому, інформує 5-й флот ВМС США , що базується в Бахрейні.