Верховний суд США підтримав передачу Палаті представників податкових декларацій Трампа

Йдеться про декларації за шість років.

Верховний суд США підтримав передачу Палаті представників податкових декларацій Трампа
© NASA HQ PHOTO

Верховний суд США 22 листопада підтримав передачу податкових декларацій колишнього президента Дональда Трампа комітету Палати представників Конгресу США, поклавши кінець трирічній судовій тяганині. Про це повідомляє POLITICO.

Суд залишив у силі серпневу постанову апеляційної інстанції, яка одноголосно розчистила шлях Комітету із питань шляхів і засобів отримати податкові декларації колишнього президента.

Комісія шукала записи Трампа з 2019 року, заявивши, що вони мають важливе значення для потенційного законодавства, пов’язаного з президентською програмою аудиту IRS. Демократи Палати представників давно прагнули зазирнути у фінансові звіти Трампа, які, на їхню думку, могли виявити серйозні конфлікти інтересів, які впливали на його рішення як президента.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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