Верховний суд США підтримав передачу Палаті представників податкових декларацій Трампа

Верховний суд США 22 листопада підтримав передачу податкових декларацій колишнього президента Дональда Трампа комітету Палати представників Конгресу США , поклавши кінець трирічній судовій тяганині. Про це повідомляє POLITICO .

Суд залишив у силі серпневу постанову апеляційної інстанції, яка одноголосно розчистила шлях Комітету із питань шляхів і засобів отримати податкові декларації колишнього президента.

Комісія шукала записи Трампа з 2019 року, заявивши, що вони мають важливе значення для потенційного законодавства, пов’язаного з президентською програмою аудиту IRS. Демократи Палати представників давно прагнули зазирнути у фінансові звіти Трампа, які, на їхню думку, могли виявити серйозні конфлікти інтересів, які впливали на його рішення як президента.