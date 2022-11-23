Ризик зростає: у Чехії готуються до можливої війни НАТО проти Росії

У чеському генштабі заявили про необхідність масштабної модернізації армії, інформує ZN.ua.

За словами військового, якщо спалахне війна між НАТО та Росією, Чехія буде однією з перших країн Альянсу, якій доведеться вступити у бій з ворогом. Ржека наголосив, що зброя, яку росіяни використовують проти українців, має достатню дальність польоту, аби вдарити по містах Чехії.

“Війна в Європі знову стала реальністю і відбувається на кордоні Північноатлантичного альянсу. Вічний спокій — це утопія. Період попередження про цю кризу триває, як мінімум, з 2014 року. Ми сподівалися, що все заспокоїться. Але надія — це не стратегія”, — сказав він.

Ржека зазначив, що чеська армія повинна здійснити найбільше в своїй історії переозброєння. На його думку, війська повинні бути готовими не лише до терористичних обстрілів з боку противника, а й до повноцінної, широкомасштабної війни.

“Ми повинні готуватися насамперед до найскладнішого і найнебезпечнішого сценарію, а саме до широкомасштабної війни проти передового супротивника”, — попередив глава Генштабу Чехії.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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