Франція до останнього не вірила у вторгнення РФ, Німеччина прогнозувала швидкий розпад України — Джонсон

Колишній прем'єр Великої Британії розповів про ставлення низки європейських лідерів до російського вторгнення на початковому етапі війни, інформує ZN.ua.

Франція до останнього не вірила у вторгнення РФ, Німеччина прогнозувала швидкий розпад України — Джонсон
© depositphotos / Ale_Mi

Незважаючи на явні ознаки підготовки вторгнення Росії в Україну, для багатьох європейських країн війна стала шоком. Європа виявилася не готовою до масштабних безпекових викликів, тому уряди різних країн реагували на ситуацію по-різному. У Франції до останнього не вірили у те, що російські війська здійснять напад, а у Німеччині сподівалися на “швидкий кінець” для України. Про це заявив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв’ю CNN Portugal.

За словами політика, про сумніви Франції свідчить, зокрема, те, що президент Еммануель Макрон за кілька тижнів до вторгнення агресора відвідав Москву з візитом, намагаючись відмовити Путіна від його злочинного задуму. Вже у березні керівнику французької розвідки Еріку Відо було наказано піти у відставку через те, що він не зміг передбачити майбутні дії росіян і, відповідно, доповісти про них політичним лідерам країни.

Суттєво змінилася з початку війни і позиція Німеччини. Там спочатку передбачали швидку поразку України і поділ її на частини.

“Німецька точка зору на певному етапі полягала в тому, що якщо це станеться, — це буде катастрофа. Тому буде краще, щоб усе швидко закінчилося, а Україна розпалася. Виправдовуючись, вони посилалися на всілякі серйозні економічні причини. Я не міг цього підтримати, я вважав, що це неправильний погляд. Але я можу зрозуміти, чому вони так думали і відчували", — сказав Джонсон.

Також британський політик розкритикував уряд Італії, який на момент вторгнення РФ в Україну, очолював Маріо Драгі. Джонсон розповів, що на Аппенінах заявили про "неможливість підтримки Києва" через залежність країни від російських енергоносіїв.

Тим не менш, після початку війни європейські держави опинилися у безвихідному становищі і зрозуміли, що потрібно діяти разом. Джонсон похвалив ЄС за жорсткі санкції проти Росії і сказав, що союзники України зробили правильні висновки після перших тижнів навали РФ.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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