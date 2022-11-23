Франція до останнього не вірила у вторгнення РФ, Німеччина прогнозувала швидкий розпад України — Джонсон

Незважаючи на явні ознаки підготовки вторгнення Росії в Україну, для багатьох європейських країн війна стала шоком. Європа виявилася не готовою до масштабних безпекових викликів, тому уряди різних країн реагували на ситуацію по-різному. У Франції до останнього не вірили у те, що російські війська здійснять напад, а у Німеччині сподівалися на “швидкий кінець” для України. Про це заявив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв’ю CNN Portugal .

За словами політика, про сумніви Франції свідчить, зокрема, те, що президент Еммануель Макрон за кілька тижнів до вторгнення агресора відвідав Москву з візитом, намагаючись відмовити Путіна від його злочинного задуму. Вже у березні керівнику французької розвідки Еріку Відо було наказано піти у відставку через те, що він не зміг передбачити майбутні дії росіян і, відповідно, доповісти про них політичним лідерам країни.

Суттєво змінилася з початку війни і позиція Німеччини. Там спочатку передбачали швидку поразку України і поділ її на частини.

“Німецька точка зору на певному етапі полягала в тому, що якщо це станеться, — це буде катастрофа. Тому буде краще, щоб усе швидко закінчилося, а Україна розпалася. Виправдовуючись, вони посилалися на всілякі серйозні економічні причини. Я не міг цього підтримати, я вважав, що це неправильний погляд. Але я можу зрозуміти, чому вони так думали і відчували", — сказав Джонсон.

Також британський політик розкритикував уряд Італії, який на момент вторгнення РФ в Україну, очолював Маріо Драгі. Джонсон розповів, що на Аппенінах заявили про "неможливість підтримки Києва" через залежність країни від російських енергоносіїв.