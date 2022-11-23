Росіяни могли забрати на лівий берег деяких голів територіальних громад Херсонщини – МВС

Українські правоохоронці досі не встановили місце перебування кількох голів територіальних громад Херсонської області, які відмовилися від співпраці з державою-агресором до звільнення частини регіону від її військ. Відомо, що деяких людей російські загарбники викрали й вивезли з собою на лівий берег річки Дніпро, повідомило Міністерство внутрішніх справ України у Facebook .

Там розповіли, що під час окупації правобережжя Херсонщини представники РФ “полювали” на людей, що залишалися вірними нашій державі. Цілями ворога були активісти, колишні військові, учасники антитерористичної операції на сході (АТОвці), правоохоронці.