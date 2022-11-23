Скандал із Орбаном: з'явилася реакція від "команди" Зеленського

У вівторок, 22 листопада, в Офісі президента України відреагували на черговий скандал з угорським лідером Віктором Орбаном, нагадавши, що незасвоєні уроки історії повторюються.

Інцидент у своєму Twitter прокоментував радник керівника ОП Михайло Подоляк, інформує Апостроф.

Він написав, що кожен, хто у 21 столітті має намір заробляти політичні бали, паразитуючи на історичних травмах, загрожує міжнародній безпеці. Він підкреслив, що найкровопролитніші війни розгоряються тоді, "коли маленькі лідери починають марити Великими Імперіями".

Таким чином у ОП прокоментували витівку Орбана, коли той на футбольний матч між Угорщиною та Грецією вибрав шарф із картою "Великої Угорщини". До її складу увійшли території України та Румунії.

Подоляк підкреслив, що "незасвоєні уроки історії повторюються, навіть угорською".


Інна Погрібна, Апостроф





Интересные новости
З 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - OryxЗ 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - Oryx
Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"
Новий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та РумуніїНовий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та Румунії
Блок рекламы


Похожие новости
Скандал навколо НОК: «принципова позиція патріотів», чи недобросовісна конкуренція?Скандал навколо НОК: «принципова позиція патріотів», чи недобросовісна конкуренція?
Футбол – поза політикою: Орбан відповів на скандал навколо шарфа з "Великою Угорщиною"Футбол – поза політикою: Орбан відповів на скандал навколо шарфа з "Великою Угорщиною"
Орбан одягнув шарф із зображенням частини України у складі Угорщини: розгорається скандалОрбан одягнув шарф із зображенням частини України у складі Угорщини: розгорається скандал
Ми бачимо величезну різницю у реакціях України та Росії на звинувачення в скоєнні воєнних злочинів — посол Ван ШаакМи бачимо величезну різницю у реакціях України та Росії на звинувачення в скоєнні воєнних злочинів — посол Ван Шаак
Новий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та РумуніїНовий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та Румунії
«Виїжджати не потрібно». У Зеленського заспокоїли українців щодо блекауту«Виїжджати не потрібно». У Зеленського заспокоїли українців щодо блекауту
Білий дім: США не підштовхують Зеленського до переговорів з РосієюБілий дім: США не підштовхують Зеленського до переговорів з Росією
У Зеленського попередили, що на відновлення інфраструктури після вчорашнього терору може піти до двох тижнівУ Зеленського попередили, що на відновлення інфраструктури після вчорашнього терору може піти до двох тижнів
Скандальну реорганізацію «Довженко-Центру» призупинено: призначення на директора кінолога-гіпнотизера теж скасуютьСкандальну реорганізацію «Довженко-Центру» призупинено: призначення на директора кінолога-гіпнотизера теж скасують
Масований удар по Україні 15 листопада РФ готувала задовго до виступу Зеленського на саміті G20 – ISWМасований удар по Україні 15 листопада РФ готувала задовго до виступу Зеленського на саміті G20 – ISW
Последние новости
Подгружаем последние новости