Скандал із Орбаном: з'явилася реакція від "команди" Зеленського

У вівторок, 22 листопада, в Офісі президента України відреагували на черговий скандал з угорським лідером Віктором Орбаном, нагадавши, що незасвоєні уроки історії повторюються.

Інцидент у своєму Twitter прокоментував радник керівника ОП Михайло Подоляк, інформує Апостроф .

Він написав, що кожен, хто у 21 столітті має намір заробляти політичні бали, паразитуючи на історичних травмах, загрожує міжнародній безпеці. Він підкреслив, що найкровопролитніші війни розгоряються тоді, "коли маленькі лідери починають марити Великими Імперіями".

Таким чином у ОП прокоментували витівку Орбана, коли той на футбольний матч між Угорщиною та Грецією вибрав шарф із картою "Великої Угорщини". До її складу увійшли території України та Румунії.

Подоляк підкреслив, що "незасвоєні уроки історії повторюються, навіть угорською".