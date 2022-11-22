Поведінка Угорщини дуже насторожує – прем’єр-міністерка Естонії

Очільниця уряду Естонії Кая Каллас, відповідаючи на запитання депутатів після доповіді про здійснення Кабміном політики ЄС, заявила, що риторика Угорщини про зв’язок високих цін на енергоносії та запровадження ЄС антиросійських санкцій, викликає занепокоєння. Про це повідомляє ERR.

«Поведінка Угорщини дуже насторожує. Досі Угорщина також підтримувала ці санкції та погоджувалася з ними. Доки говориться одне, а робиться інше, проблема не така велика, але я також дуже занепокоєна тим, як Угорщина проводить рекламні кампанії, з яких випливає, ніби вся ця інфляція, ціни на енергоносії викликані санкціями. Ні, це не викликано санкціями, це викликано війною», - підкреслила прем’єрка.

За її словами, проблемою є й те, що частина країн Західних Балкан мають дуже тісні зв'язки з Росією. На думку Каллас, історія показала, що будь-хто, хто будує свою безпеку або своє процвітання на Росії, рано чи пізно буде обдурений і заплатить за це болючу ціну.

«Я дуже сподіваюся, що це зрозуміють і в Угорщині. Але досі ми все-таки були єдині, зокрема і з Угорщиною з таких важливих питань», - додала вона.