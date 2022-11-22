Окупанти намагаються здобути тактичну перевагу на донецькому напрямку
Маляр зазначила, що українські військові продовжують звільняти населені пункти Луганської області, інформує
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в
"На півдні ворог укріплює нові рубежі, але зараз там інтенсивність знижена. Натомість на сході інтенсивність бойових дій не знижується, і в зв’язку з тим, що звільнення Херсона спричинило падіння мотивації російських бійців, російська армія буде шукати будь-яку ціль, яка зможе дати їм бодай маленьку тактичну якщо не перемогу, то щось позитивне для їхнього війська. Очевидно, вони обирають для себе донецький напрямок", - розповіла Маляр.
Вона також заявила, що ЗСУ продовжують звільняти населені пункти в Луганській області.