Окупанти намагаються здобути тактичну перевагу на донецькому напрямку

Маляр зазначила, що українські військові продовжують звільняти населені пункти Луганської області, інформує ZN.ua.

Окупанти намагаються здобути тактичну перевагу на донецькому напрямку
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону зазначила, що російські війська знизили інтенсивність бойових дій на півдні України, натомість активізувалися на донецькому напрямку та намагаються здобути тактичну перевагу.

"На півдні ворог укріплює нові рубежі, але зараз там інтенсивність знижена. Натомість на сході інтенсивність бойових дій не знижується, і в зв’язку з тим, що звільнення Херсона спричинило падіння мотивації російських бійців, російська армія буде шукати будь-яку ціль, яка зможе дати їм бодай маленьку тактичну якщо не перемогу, то щось позитивне для їхнього війська. Очевидно, вони обирають для себе донецький напрямок", - розповіла Маляр.

Вона також заявила, що ЗСУ продовжують звільняти населені пункти в Луганській області.


Анна Конюченко, ZN.ua





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