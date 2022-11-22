Українські біженці в США отримали право на роботу: хто може працевлаштуватися

Українські біженці в США з 21 листопада автоматично набувають права на роботу в країні після приїзду. Нова державна пільга стосуватиметься всіх категорій українських біженців.

Раніше українцям потрібно було чекати на отримання спеціального дозволу на працевлаштування. Однак Конгрес прийняв зміни до законодавства, за якими українці були прирівняні до решти біженців, з правом на ті самі пільги та участь у тих самих програмах.

Всім біженцям у США можна працювати з першого дня приїзду до країни. Робочий дозвіл вони набувають прямо на кордоні форму i-94. Отримати фізичний робочий дозвіл, форму i-765, ті ж мексиканські біженці можуть без сплати мита 410 доларів. Українцям у свою чергу доводилося до 21 листопада не лише платити мито, а й чекати кілька місяців на цей дозвіл. І протягом цього часу вони не мали права працювати.

Починаючи з 21 листопада 2022 року, українські біженці у США мають право:

працювати у перші 90 днів після приїзду до США без робочого дозволу;

без робочого дозволу; не сплачувати мито за першу подачу форми i-765 на отримання робочого дозволу.

Влаштуватись на роботу в США українські біженці тепер зможуть одразу після приїзду, лише показавши роботодавцю форму i-94, отриману на кордоні.

Після 90 днів роботи за формою i-94 українці можуть отримати довгостроковий робочий дозвіл. Для цього потрібно подати форму i-765.

До 5 грудня для звільнення від мита документи слід надсилати поштою. Потім послуга буде доступна онлайн.

Нововведення стосується двох категорій українських біженців: які приїхали до США після 11 квітня та отримали гуманітарний пароль; приїхали за програмою Uniting for Ukraine.

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