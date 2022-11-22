Українські біженці в США отримали право на роботу: хто може працевлаштуватися

Українські біженці в США з 21 листопада автоматично набувають права на роботу в країні після приїзду. Нова державна пільга стосуватиметься всіх категорій українських біженців.

Українські біженці в США отримали право на роботу: хто може працевлаштуватися, і на який період

Раніше українцям потрібно було чекати на отримання спеціального дозволу на працевлаштування. Однак Конгрес прийняв зміни до законодавства, за якими українці були прирівняні до решти біженців, з правом на ті самі пільги та участь у тих самих програмах.

Всім біженцям у США можна працювати з першого дня приїзду до країни. Робочий дозвіл вони набувають прямо на кордоні форму i-94. Отримати фізичний робочий дозвіл, форму i-765, ті ж мексиканські біженці можуть без сплати мита 410 доларів. Українцям у свою чергу доводилося до 21 листопада не лише платити мито, а й чекати кілька місяців на цей дозвіл. І протягом цього часу вони не мали права працювати.

Українські біженці в США отримали право на роботу: хто може працевлаштуватися, і на який період

Починаючи з 21 листопада 2022 року, українські біженці у США мають право:

  • працювати у перші 90 днів після приїзду до США без робочого дозволу;
  • не сплачувати мито за першу подачу форми i-765 на отримання робочого дозволу.

Влаштуватись на роботу в США українські біженці тепер зможуть одразу після приїзду, лише показавши роботодавцю форму i-94, отриману на кордоні.

Після 90 днів роботи за формою i-94 українці можуть отримати довгостроковий робочий дозвіл. Для цього потрібно подати форму i-765.

До 5 грудня для звільнення від мита документи слід надсилати поштою. Потім послуга буде доступна онлайн.

Нововведення стосується двох категорій українських біженців: які приїхали до США після 11 квітня та отримали гуманітарний пароль; приїхали за програмою Uniting for Ukraine.

Раніше повідомлялося, які виплати можуть одержувати безробітні українці під час війни.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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