Колаборантці, яка публічно ображала Україну на Львівщині, загрожує термін: у поліції розповіли про слідство

Колаборантці, яка публічно ображала Україну на Львівщині, загрожує термін: у поліції розповіли про слідство

У Червоноградському районі Львівської області поліцейські відкрили кримінальне провадження за публічні висловлювання місцевої мешканки на користь ворога.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

"Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому невідома жінка публічно висловлювала антиукраїнські позиції та виправдовувала політику країни-агресора проти України. Невдовзі оперативники Червоноградського районного відділу поліції спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області встановили особу колаборантки, 58-річної мешканки міста Сокаль", - йдеться в повідомленні.

патрульна поліція, дорога

Тепер прихильниці "русского мира" загрожує до п’яти років обмеження волі. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.161 (Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, інцидент трапився у Червонограді. Водій вигнав із маршрутки пасажирку, яка прославляла росію і ностальгувала за росіянами.

патрульна поліція, дорога


Алексей Ионов, politeka.net





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