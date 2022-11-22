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2022-11-22
Білоруські прикордонники намагаються глушити та перехоплювати українські дрони
Білорусь застосовує РЕБ, щоб ускладнити можливість спостереження за лінією кордону, інформує
У Білорусі прикордонники намагаються глушити українські дрони, які використовує ДПСУ для спостереження за лінією українсько-білоруського кордону, розповів в
"Білорусь активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити нам можливість спостереження за лінією кордону. І неодноразово вони намагалися перехопити управління безпілотниками та затягнути їх на свою територію. Цього вдавалося уникнути нашим операторам", – наголосив Демченко.
Анна Конюченко, ZN.ua