NYT: Російська війна проти України продовжить гальмувати ріст економіки світу в 2023 році

Європі буде особливо важко приборкати інфляцію, оскільки через російську агресію їй довелося різко відмовитися від дешевих енергоносіїв з Росії, інформує ZN.ua.

Вища інфляція і повільніше економічне зростання - це та велика ціна, яку глобальна економіка платить за вторгнення Росії в Україну. Рекордна інфляція, яку підживлює найбільша енергетична криза з 1970-х років, створює фінансові труднощі для мільйонів людей, - йдеться в новому звіті Організації економічного співробітництва та розвитку.

Як пише New York Times, організація радить урядам і політикам зробити скорочення інфляції пріоритетним завданням, підтримуючи бізнес і домогосподарства адресними виплатами.

«Привести економіку від нинішньої ситуації до стабільного відновлення буде складно. Ризики все ще підштовхують в бік спаду, а економічна активність може виявитися ще слабшою, якщо ціни на енергоносії зростуть ще більше або якщо енергетичні порушення вплинуть на ринки газу і електроенергії в Європі і Азії», - сказав генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку Матіас Корманн.

«Кінець війни і просто встановлення миру в Україні буде найефективнішим способом вплинути на економічні прогнози. Але поки цього не сталося, уряди повинні розробити заходи для сильнішого і довготривалого відновлення», - додав він.


Лесь Димань, ZN.ua





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