Росії вистачить ракет ще на три масовані обстріли — ЗМІ

Після останнього масового ракетного терору росіян проти України в їх арсеналі залишилося ресурсів ще на три такі бомбардування, повідомляє УП , посилаючись на джерела в силових структурах.

"Як переконують УП високопоставлені джерела у силовому блоці, станом на середину листопада ракетного потенціалу РФ вистачало ще максимум на три масовані атаки, подібних до 15 листопада", - переказує ЗМІ слова свого джерела, додаючи, що для відновлення запасу агресору може знадобитися від 14 до 16 місяців.

Зараз окупанти використовують вже свої стратегічні запаси. Та швидко поновити не вдасться і їх. Про це свідчить й те, що РФ вдається до імпорту, аби отримати нові ресурси для ведення війни.

"Російська армія уже вимушена діставати ракети з ядерних запасів, просто скручуючи ядерні боєголовки", - нагадують автори публікації.

Там також сказано, що українська ППО знешкоджує наразі 70% дронів та ракет, які росіяни запускають в наш повітряний простір.