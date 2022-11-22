Росії вистачить ракет ще на три масовані обстріли — ЗМІ

Для відновлення запасів окупантам може знадобитися від 14 до 15 місяців, інформує ZN.ua.

Росії вистачить ракет ще на три масовані обстріли — ЗМІ
Дані міністра Олексія Резнікова про залишки російських ракет станом на 22 листопада
© Олексій Резніков / Twitter

Після останнього масового ракетного терору росіян проти України в їх арсеналі залишилося ресурсів ще на три такі бомбардування, повідомляє УП, посилаючись на джерела в силових структурах.

"Як переконують УП високопоставлені джерела у силовому блоці, станом на середину листопада ракетного потенціалу РФ вистачало ще максимум на три масовані атаки, подібних до 15 листопада", - переказує ЗМІ слова свого джерела, додаючи, що для відновлення запасу агресору може знадобитися від 14 до 16 місяців.

Зараз окупанти використовують вже свої стратегічні запаси. Та швидко поновити не вдасться і їх. Про це свідчить й те, що РФ вдається до імпорту, аби отримати нові ресурси для ведення війни.

"Російська армія уже вимушена діставати ракети з ядерних запасів, просто скручуючи ядерні боєголовки", - нагадують автори публікації.

Там також сказано, що українська ППО знешкоджує наразі 70% дронів та ракет, які росіяни запускають в наш повітряний простір.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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