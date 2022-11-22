Окупанти завдали смертельного удару по пункту видачі гумдопомоги в Оріхові

Російські окупанти продовжують порушувати закони та звичаї ведення війни, завдаючи ударів по мирному населенню – у вівторок, 22 листопада, вони обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові, Запорізької області, внаслідок чого загинули люди, інформує Апостроф.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух у Telegram-каналі.

"Прямо зараз російські нелюді обстрілюють місто Оріхів. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення", - написав він.

За його словами, жертв могло б бути значно більше, проте, завдяки правильно організованій роботі, коли уникається створення черг і скупчень людей, а також поруч є обладнанні укриття, цьому вдалося запобігти.


Марія Швець, Апостроф





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