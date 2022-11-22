Ми бачимо величезну різницю у реакціях України та Росії на звинувачення в скоєнні воєнних злочинів — посол Ван Шаак

У Держдепі наголосили, що "всі сторони повинні дотримуватися законів війни", інформує ZN.ua.

Ми бачимо величезну різницю у реакціях України та Росії на звинувачення в скоєнні воєнних злочинів — посол Ван Шаак
© Скріншот з відео

Кілька днів тому в мережі росіяни поширили відео того, нібито російських військових розстрілюють під час здачі в полон ЗСУ. Сама Москва, що очевидно, одразу ж взялася поширювати відповідний наратив, тоді як у Києві пояснили, що це саме окупанти відкрили вогонь під час удаваної здачі. Посол США з глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, як повідомляє "Радіо Свобода", після цієї ситуації зробила акцент саме на "величезній різниці" в реакціях України та Росії на подібні історії.

"Очевидно, ми дуже уважно відстежуємо це. Важливо наголосити, що всі сторони повинні дотримуватися законів війни, як агресор, так і сторона, що захищається, рівною мірою", – зауважила дипломатка, коли її запитали, чи вважає вона події на відео воєнним злочином, додаючи, що у випадку війни Росії проти України "на цьому рівність закінчується".

Ван Шаак додала на тому, що обсяг російських воєнних злочинів "величезний" в порівнянні з тими, звинувачення в здійсненні яких лунали в сторону ЗСУ.

"І так само ми бачимо дійсно величезну різницю, коли справа доходить до реакції на такі звинувачення. Росія неминуче відповідає пропагандою, запереченнями, неправдивою інформацією та дезінформацією, тоді як українська влада загалом визнає зловживання, засуджує їх і обіцяє їх розслідувати", – порівняла вона.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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