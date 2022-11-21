Кількість військових злочинів російських військ в Україні збільшується — США
Злочинами є також навмисні удари Росії по цивільній енергосистемі України, інформує
Кількість доказів скоєних у кожному регіоні України, де були розгорнуті російські сили, системних військових злочинів, збільшується. Про це заявила посол з особливих доручень у справах глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США Бет Ван Шак.
«Йдеться про навмисні, невибіркові та непропорційні напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури, жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими та зусилля приховати ці злочини, звіти про страти, тортури та сексуальне насильство», — розповіла вона журналістам.
Бет Ван Шак додала, що навмисні удари Росії по цивільній енергосистемі України з метою залишити цивільне населення без електроенергії та тепла також є рівнозначні військовим злочинам. Наразі проводиться оцінка кожного окремого удару РФ на предмет того, чи були поблизу уражених цілей військові об’єкти, чи суто цивільні, однак загалом атаки Росії «послідовно спрямовані на цивільні об’єкти», наголосила представниця Державного департаменту.