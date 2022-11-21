Кількість військових злочинів російських військ в Україні збільшується — США

Кількість доказів скоєних у кожному регіоні України, де були розгорнуті російські сили, системних військових злочинів, збільшується. Про це заявила посол з особливих доручень у справах глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США Бет Ван Шак.

«Йдеться про навмисні, невибіркові та непропорційні напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури, жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими та зусилля приховати ці злочини, звіти про страти, тортури та сексуальне насильство», — розповіла вона журналістам.