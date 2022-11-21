Ердоган заявив, що обмірковує наземну операцію у Сирії

Президент Реджеп Тайіп Ердоган у понеділок заявив, що Туреччина може розпочати наземну операцію в Сирії після смертоносних ударів Анкари та курдських бойовиків на півночі Сирії.

"Немає жодних сумнівів у тому, що ця операція не буде обмежена лише повітряною операцією", - сказав Ердоган журналістам, повертаючись до Туреччини з Катару.

Він додав, що Росія не виконала досягнуту у 2019 році угоду про очищення північної Сирії від терористів, пише AFP .

"Не виконують, не можуть виконати. У відповідь ми заявляємо, що у разі невиконання домовленостей самі зробимо необхідні кроки проти терористів. Саме з цим пов'язані удари, завдані напередодні по 12 об'єктах терористів у сирійському Кобані. Це частина операцій, які будуть продовжені".