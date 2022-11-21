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2022-11-21
Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження – Зеленський про удари по критичній інфраструктурі України
Росія ставить під загрозу життя мільйонів людей.
© Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на асамблеї НАТО
"Росія зробила ставку на геноцидну політику, саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, водо- та теплопостачання взимку - це і є метою Росії, поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження. Абсолютний злочин", - сказав лідер країни.
Михайло Яровенко, ZN.ua