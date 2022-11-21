Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження – Зеленський про удари по критичній інфраструктурі України

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на асамблеї НАТО заявив , що виводячи з ладу енергетичну систему України, Росія вчиняє абсолютний злочин.

"Росія зробила ставку на геноцидну політику, саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, водо- та теплопостачання взимку - це і є метою Росії, поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження. Абсолютний злочин", - сказав лідер країни.