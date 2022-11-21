ЗСУ знайшли мінний "коридор" від окупантів у Харківській області

Нацгвардійці й війська контррозвідка знайшли мінний коридор у Харківській області, залишений російськими окупаційно-терористичними військами, інформує Апостроф .

Про це повідомили в Східному оперативно-територіальному об'єднанні Нацгвардії України.

Українські захисники проводили фільтраційні заходи в населених пунктах Шопіно, Токарівка та Гоптівка на Харківщині, під час яких встановили місцезнаходження мін МОН-90, МОН-50, Фугасів та ОЗМ-72.

"Спільно з командиром батальйону було здійснено виїзд на місце розташування, де вказали місцеві жителі, закладки цих мін та Фугасів. При виїзді виявили МОН-90, обстежили її, зняли та знешкодили підривник. Потім з інструкторами виявили інші міни, але через те, що це було безпосередньо в населеному пункті – викликати саперів та чекати на них несло загрозу для цивільних", - розповів оперативний співробітник контррозвідки "Куба".

Фото: Facebook / Східне оперативно-територіальнt об'єднання Нацгвардії України

Якщо б мінний коридор у населеному пункті, який зробили російські окупанти-терористи, спрацював, то під вогневе ураження потрапили б мирні українці. Тому військові вирішили самостійно розмінувати територію.

Фото: Facebook / Східне оперативно-територіальнt об'єднання Нацгвардії України

"Окрім МОН-90 та МОН-50, ми знайшли п’ять ОЗМ-72 – це вистрибуючі міни, їх ще називають "міна-жаба", вона викидає бойову частину до метру в висоту і спрацьовує в повітрі. Також під час проходження мінним коридором ми знайшли фугасний снаряд, який був начинений двома кілограмами тротилу і саморобний вибуховий пристрій з цвяхами та патронами", - додав нацгвардієць "Адістрон".

Фото: Facebook / Східне оперативно-територіальнt об'єднання Нацгвардії України

Нацгвардійці забрали розміновані міни з собою, щоб потім використати їх на кордоні з метою мінування прикордонної території перед своїми позиціями.