У Херсоні знайшли катівні росіян: нові деталі

У звільненому від російських окупантів Херсоні продовжують знаходити катівні, які влаштували росіяни, де вони мучили і вбивали місцевих жителів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, інформує Апостроф .

Окупанти облаштували псевдоправоохоронні органи у захоплених будинках Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та одному з райвідділів поліції. Про це говорять виявлені правоохоронцями документи, зокрема так звані посвідчення представників окупаційної поліції, графіки чергувань, розклеєні позначки "дежурная часть", "кабинет следствия", "криминальный розыск".

Правоохоронці вилучили частини гумових палиць, дерев'яну биту, апарат, яким загарбники катували мирних жителів струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін. У камерах та підвалах людей катували, застосовуючи фізичне та психологічне насильство. На стінах знайдено написи - це слова молитви, видряпаної в'язнями окупантів.

В даний час встановлюються всі потерпілі від дій представників Росії. Продовжується досудове розслідування у межах кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК).