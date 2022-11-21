Ізраїль передасть Україні ракети за однієї умови: ЗМІ повідомили деталі

Ізраїль передасть Україні ракети за однієї умови: ЗМІ повідомили деталі

Ізраїль попередив владу РФ, що якщо Іран почне постачання балістичних ракет Росії, то українська армія може отримати високоточні балістичні ракети.

Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ з посиланням на голову Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата під час виступу на форумі у Бахрейні.

Як повідомляє державна медіакорпорація "Кан", поки що немає жодних вказівок на те, що йдеться про ракети ізраїльського виробництва.

ракети, обстріл, Чорне море, окупанти

Проте більшість аналітиків та експертів припустили, що попередження стосувалося саме цього виду озброєння.

Крім того, видання "Канал Ізраїль", посилаючись на інформацію "Кан" та поінформоване джерело в МЗС, представник ізраїльського зовнішньополітичного відомства в бесідах із заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Богдановим заявив протест з приводу використання російськими військами в Україні іранських безпілотників.


Юлия Александрова, politeka.net





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