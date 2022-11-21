З Німеччини з ганьбою вигнали росіянку, яка ображала українців: "Чий Херсон?"

З Німеччини депортували росіянку, яка знущалася з біженців з України.

Росіянка Прохорова запам'яталася тим, що підтримувала вторгнення Росії до України, записувала про це відео та приходила з російським прапором на мітинги українців у Німеччині.

У серпні одіозна росіянка опублікувала у мережі відео, на якому чіплялася в українок на вулиці з питанням "Чий Херсон?". Вона сміялася і кричала їм услід "Слава Росії".

Восени стало відомо, що у будинку Прохорової провели обшук, під час якого у неї вилучили телефони та ноутбук. Вона перестала виходити на зв'язок із підписниками.

З'ясувалося, що Прохорова перебувала у Німеччині нелегально. Деякі ЗМІ писали, що вона була під вартою.

У мережі з'явилося відео, де одіозну росіянку у супроводі поліцейських посадили на рейс Берлін-Стамбул.