Мобілізація в Україні: хто не підлягає призову

В Україні триває загальна мобілізація, яка оголошена через військове вторгнення РФ . Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Але не всіх можуть призвати до армії, оскільки є деякі виключення.

Які категорії громадян не підлягають мобілізації

До них належать:

Громадяни, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях.

Особи, що визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я або віком.

Громадяни, які постійно доглядають за особами, що потребують піклування.

Мобілізації також не підлягають чоловіки та жінки, які є батьками та займаються вихованням дітей: