Мобілізація в Україні: хто не підлягає призову

Воєнний стан в Україні продовжили до 19 лютого 2023 року, інформує ZN.ua.

Мобілізація в Україні: хто не підлягає призову
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

В Україні триває загальна мобілізація, яка оголошена через військове вторгнення РФ. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Але не всіх можуть призвати до армії, оскільки є деякі виключення.

Які категорії громадян не підлягають мобілізації

До них належать:

  • Громадяни, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях.
  • Особи, що визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я або віком.
  • Громадяни, які постійно доглядають за особами, що потребують піклування.

Мобілізації також не підлягають чоловіки та жінки, які є батьками та займаються вихованням дітей:

  • Багатодітні чоловіки та жінки, які мають троє та більше неповнолітніх дітей.
  • Батьки-одинаки та самотні матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину.
  • Чоловіки та жінки у статусі опікунів та прийомних батьків бодай однієї неповнолітньої дитини.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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