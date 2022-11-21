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2022-11-21
Мобілізація в Україні: хто не підлягає призову
Воєнний стан в Україні продовжили до 19 лютого 2023 року, інформує
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook
В Україні триває загальна мобілізація, яка оголошена через військове вторгнення РФ. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Але не всіх можуть призвати до армії, оскільки є деякі виключення.
Які категорії громадян не підлягають мобілізації
До них належать:
- Громадяни, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях.
- Особи, що визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я або віком.
- Громадяни, які постійно доглядають за особами, що потребують піклування.
Мобілізації також не підлягають чоловіки та жінки, які є батьками та займаються вихованням дітей:
- Багатодітні чоловіки та жінки, які мають троє та більше неповнолітніх дітей.
- Батьки-одинаки та самотні матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину.
- Чоловіки та жінки у статусі опікунів та прийомних батьків бодай однієї неповнолітньої дитини.
Дар'я Скрипник, ZN.ua