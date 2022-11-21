Росія таємно перевезла з Білорусі ракети, до чого готується ворог: "Найближчим часом..."

Росія таємно перевезла з Білорусі близько 100 ракет С-300 та С-400, що може свідчити про підготовку до нової масштабної атаки проти України.

Про це, як пише Politeka.net, пише видання Daily Mail із посиланням на власні джерела.

Згідно з неофіційними даними, зброя розміщується на аеродромах у Міллеровому та Ростові-на-Дону.

"Існують дві причини переміщення таких ракет. Або Росія вживає запобіжних заходів проти потенційного українського удару у відповідь на недавні удари Москви, або РФ готує велике злодіяння — застосування брудної бомби", — йдеться у публікації.

У свою чергу, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко зазначив, що «російські окупанти влаштували формений цирк з вивозом ракет до ЗРК С-300 з території Білорусі, які до того вони завозили з Росії».

"Такі рухи наводили на думку про те, що у росіян виникає дефіцит з ракетами до С-300, тому вони використовують ресурс РБ. Хоча, за логікою речей, С-300 надовго мають бути забезпечені запасами ЗУР. Чи не стикування? Не зовсім. Відомо про те, що Росія вивозячи з Білорусі свої ракети до С-300, одночасно завозить ракети, переналаштовані на застосування по поверхні. Тобто росія, найімовірніше, найближчим часом має намір відновити удари по території України з території Білорусі, застосовуючи комплекси С-300», - повідомив Коваленко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, під ударами можуть опинитися об'єкти цивільної інфраструктури у північних областях.