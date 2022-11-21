ЗАЕС зазнала дуже інтенсивних обстрілів – вибухи зафіксовані поблизу реакторів

Гендиректор МАГАТЕ закликає до негайного створення зони безпеки навколо станції, інформує ZN.ua.

ЗАЕС зазнала дуже інтенсивних обстрілів – вибухи зафіксовані поблизу реакторів
© energoatom.kiev.ua

Обстріли Запорізької АЕС ввечері 19 та вранці 20 листопада стали одними із найбільш інтенсивних за останні місяці, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

«Обстріли майданчику Запорізької АЕС вчора ввечері та сьогодні вранці призвели до пошкодження будівель, систем та обладнання, причому деякі вибухи сталися поблизу реакторів», - наголошує Гроссі.

На станції інспекторам МАГАТЕ повідомили, що пошкоджено: будівлю для зберігання радіоактивних відходів, спринклерні системи водойми-охолоджувача, електричний кабель до одного з реакторів, резервуари для зберігання конденсату та місток між іншим реактором і адмінбудівлями.

Рівень радіації на майданчику залишався в нормі, про жертв обстрілу не повідомляється. Зовнішні лінії живлення ЗАЕС так само не постраждали.

«Нам вкотре пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу може не пощастити. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб переконатися, що наступного разу не буде», - заявив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ вкотре закликав до термінового створення зони безпеки навколо ядерного об’єкта.

«Хоч прямого впливу на ключові системи ядерної безпеки станції не було, обстріл вівся в небезпечній близькості від них. Йдеться про метри, а не про кілометри», - додав він.

Водночас гендиректор МАГАТЕ уникав прямо вказати на те, хто саме вів обстріл, зауваживши, що «хто б не вів вогонь по Запорізькій АЕС, він йде на величезний ризик і грає з життям багатьох людей»

Група експертів МАГАТЕ планує провести оцінку впливу обстрілу на станцію 21 листопада.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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