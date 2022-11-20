Росіяни ускладнюють виїзд з тимчасово окупованих територій – Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє, виїхати з тимчасово захоплених територій чотирьох областей України через Василівку в бік Запоріжжя стає дедалі складніше. Про це очільник міста повідомив у своєму Telegram.

"Кожного дня жителі поки що окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію. За тиждень із захоплених частин 4-х областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 840 людей. Ще тисячі чекають своєї черги", - підкреслив він.

За словами Федорова, через погіршення погодних умов, і "укази" окупаційної влади стало ще складніше проїхати через Василівку. У зв’язку з дощовою погодою у селі Кам’янське розмило ділянку ґрунтової дороги. Допомогу жителям надають бійці ДСНС. Лише за вчора за допомогою техніки підвищеної прохідності відбуксували 7 легкових авто, 2 мікроавтобуси і 1 автобус.