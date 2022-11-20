Росіяни ускладнюють виїзд з тимчасово окупованих територій – Федоров
Кожного дня жителі поки що окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію, інформує
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє, виїхати з тимчасово захоплених територій чотирьох областей України через Василівку в бік Запоріжжя стає дедалі складніше. Про це очільник міста
"Кожного дня жителі поки що окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію. За тиждень із захоплених частин 4-х областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 840 людей. Ще тисячі чекають своєї черги", - підкреслив він.
За словами Федорова, через погіршення погодних умов, і "укази" окупаційної влади стало ще складніше проїхати через Василівку. У зв’язку з дощовою погодою у селі Кам’янське розмило ділянку ґрунтової дороги. Допомогу жителям надають бійці ДСНС. Лише за вчора за допомогою техніки підвищеної прохідності відбуксували 7 легкових авто, 2 мікроавтобуси і 1 автобус.