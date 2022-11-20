Через російську агресію в Європарламенті пропонують трансформувати світову енергосистему

У Європі прагнуть до більш амбітного скорочення парникових газів до 2030 року, інформує ZN.ua.

Через російську агресію в Європарламенті пропонують трансформувати світову енергосистему
В Європі пропонують змінити світову енергосистему
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У Європейському парламенті заявили про потребу трансформувати світову енергосистему. Питання стало нагальним як ніколи через російську війну проти України. Про це повідомили у пресслужбі парламенту.

«Євродепутати закликають країни G20 продемонструвати лідерство та прагнути до більш амбітного скорочення парникових газів до 2030 року», - йдеться у повідомленні.

Європейські депутати для досягнення мети пропонують наступні кроки:

  • надати фінансування для країн, що розвиваються;
  • поступово скасувати субсидії на викопне паливо;
  • якнайкраще адаптуватися до змін клімату;
  • компенсувати країнам що розвиваються втрати та збитки через зміну клімату.

Артем Руденко, ZN.ua





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