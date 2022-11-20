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2022-11-20
Через російську агресію в Європарламенті пропонують трансформувати світову енергосистему
У Європі прагнуть до більш амбітного скорочення парникових газів до 2030 року, інформує
В Європі пропонують змінити світову енергосистему© mjayit.blogspot.com
У Європейському парламенті заявили про потребу трансформувати світову енергосистему. Питання стало нагальним як ніколи через російську війну проти України. Про це повідомили у пресслужбі парламенту.
«Євродепутати закликають країни G20 продемонструвати лідерство та прагнути до більш амбітного скорочення парникових газів до 2030 року», - йдеться у повідомленні.
Європейські депутати для досягнення мети пропонують наступні кроки:
- надати фінансування для країн, що розвиваються;
- поступово скасувати субсидії на викопне паливо;
- якнайкраще адаптуватися до змін клімату;
- компенсувати країнам що розвиваються втрати та збитки через зміну клімату.
Артем Руденко, ZN.ua