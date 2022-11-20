Через російську агресію в Європарламенті пропонують трансформувати світову енергосистему

У Європейському парламенті заявили про потребу трансформувати світову енергосистему. Питання стало нагальним як ніколи через російську війну проти України. Про це повідомили у пресслужбі парламенту.

«Євродепутати закликають країни G20 продемонструвати лідерство та прагнути до більш амбітного скорочення парникових газів до 2030 року», - йдеться у повідомленні.

Європейські депутати для досягнення мети пропонують наступні кроки: