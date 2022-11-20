Вінницький пенсіонер виявився вірним слугою окупантів, фото: що встиг наробити зрадник

Повідомлено про підозру у державній зраді 71-річному жителю Жмеринки.

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Підозрюваний умисно і добровільно погодився виконувати завдання спецслужб рф зі збирання та передачі їм інформації щодо дислокації, чисельності, озброєння, маршрутів пересування сил та засобів Збройних сил України, а також відомостей про об’єкти критичної та цивільної інфраструктури м. Жмеринки.

З особистого листування підозрюваного з невстановленою особою, яка назвалася співробітником гру гш зс рф, відомо, що за грошову винагороду він зобов’язувався надсилати «куратору» фото, відео та іншу запитувану інформацію.

Надалі ним було передано дані про місця розташування органів влади, закладів охорони здоров’я, об’єктів зв’язку та енергетики, залізничного сполучення з фотодоказами та геомітками.

Таким чином, громадянин умисно вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній безпеці України – перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, надання іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинені в умовах воєнного стану.