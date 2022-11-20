У Донецькій області йдуть серйозні бойові дії, але про широкий наступ окупантів говорити зарано – Ігнат

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що окупанти завдають масових ракетних ударів по Україні, щоб схилити Україну до переговорів, але ці обстріли не свідчать про новий широкий наступ.

"Про наступ такий відчутний говорити зараз, мабуть, зарано. Але ми бачимо, що на Донбасі відбуваються серйозні бойові дії. Дещо лінія стабілізувалася. Зараз лінія бойових зіткнень - все-таки річка Дніпро. Про те, що наступальні дії ведуться противником і на бахмутському, і на авдіївському напрямку - це зрозуміло. Чи може бути більш широкий наступ - покаже час. Зрозуміло, що вигнано ті резерви, які у них були на південному фронті. Їх противник очевидно перекидає на східний напрямок. Так само, як і деякі озброєння з території Білорусі", - зазначив Ігнат.