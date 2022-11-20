У Донецькій області йдуть серйозні бойові дії, але про широкий наступ окупантів говорити зарано – Ігнат
У Повітряних силах заявили, що війська РФ завдають масованих ракетних ударів, щоб схилити Україну до переговорів, інформує
Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в
"Про наступ такий відчутний говорити зараз, мабуть, зарано. Але ми бачимо, що на Донбасі відбуваються серйозні бойові дії. Дещо лінія стабілізувалася. Зараз лінія бойових зіткнень - все-таки річка Дніпро. Про те, що наступальні дії ведуться противником і на бахмутському, і на авдіївському напрямку - це зрозуміло. Чи може бути більш широкий наступ - покаже час. Зрозуміло, що вигнано ті резерви, які у них були на південному фронті. Їх противник очевидно перекидає на східний напрямок. Так само, як і деякі озброєння з території Білорусі", - зазначив Ігнат.