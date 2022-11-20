Масовані ракетні удари можна очікувати від РФ будь-коли – Повітряні сили

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що нових масованих ракетних ударів від окупантів можна очікувати будь-коли.

За його словами, виробництво достатньої кількості ракет для такого удару потребує від одного до двох тижнів.

"Ворог не полишив спроб схилити Україну до якихось переговорів, перемир'я, щоб використати для себе, аби перегрупуватися та наростити потенціал і вдарити знову. Удари можна очікувати будь-коли, бо також РФ не полишає й намірів залишити нас в блекауті", - наголосив Ігнат.