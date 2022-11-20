Масовані ракетні удари можна очікувати від РФ будь-коли – Повітряні сили

Ігнат заявив, що Росія прагне залишити Україну у блекауті, інформує ZN.ua.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що нових масованих ракетних ударів від окупантів можна очікувати будь-коли.

За його словами, виробництво достатньої кількості ракет для такого удару потребує від одного до двох тижнів.

"Ворог не полишив спроб схилити Україну до якихось переговорів, перемир'я, щоб використати для себе, аби перегрупуватися та наростити потенціал і вдарити знову. Удари можна очікувати будь-коли, бо також РФ не полишає й намірів залишити нас в блекауті", - наголосив Ігнат.

Він також додав: "У РФ є "Іскандери", але вже в достатньо малій кількості, а от "Калібри" і ракети Х-101 росіяни продовжують виготовляти".


Анна Конюченко, ZN.ua





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