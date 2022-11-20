Міністр оборони Нової Зеландії вперше побував в Україні: обіцяв допомогу у навчанні військових та розмінуванні

Крім України, Піні Хенаре відвідав Польщу, де зустрівся з польським міністром національної оборони Маріушем Блащаком, інформує ZN.ua.

Міністр оборони Нової Зеландії вперше побував в Україні: обіцяв допомогу у навчанні військових та розмінуванні
© Міністерство оборони України

Міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре вперше в історії прибув до України, де зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомляє українське Міноборони.

Сторони обговорили подальші кроки розвитку двостороннього співробітництва та допомогу Нової Зеландії у підготовці українських захисників та розмінуванні територій України, де відбувалися бойові дії.

Хенаре і члени делегації Нової Зеландії високо оцінили волю та сміливість українського народу та окремо наших захисників і захисниць, зазначивши, що ми їх надихаємо.

«Ми провели продуктивну розмову й визначили наші перспективні плани. Я почув про необхідні потреби для українських воїнів, які героїчно захищають свою землю. Будемо і надалі вирішувати питання допомоги українцям спільно з нашим урядом. Ми підтримуємо Україну, застосовуємо санкційний тиск на росію і віримо у вашу перемогу. Ви є вільним народом!» – сказав Хенаре.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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