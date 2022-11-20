Росія готує теракти в Білорусі: одна з головних цілей – АЕС

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про плани російських спецслужб, які хочуть влаштувати провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, у тому числі, на білоруській АЕС "Островець".

Про це пише ГУР МОУ у Facebook, інформує Апостроф .