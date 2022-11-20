Росія готує теракти в Білорусі: одна з головних цілей – АЕС

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про плани російських спецслужб, які хочуть влаштувати провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, у тому числі, на білоруській АЕС "Островець".

Про це пише ГУР МОУ у Facebook, інформує Апостроф.

"Відомо, що найближчим часом на території білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних "інцидентів" – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція "Островець", - йдеться у повідомленні.

План провокації розробляють та реалізовують спецслужби РФ, а білоруський КДБ поставлений до відома. Як припускає розвідка, відповідальними за ці теракти призначать українців та громадян країн НАТО, які нібито "будуть перевдягнені у білоруську військову форму".

КДБ, МВС та прикордонні війська Білорусі знаходяться у підвищеній бойовій готовності. Головне управління розвідки зазначає, що за задумом ФСБ, це нібито прискорить втягування білоруської армії у цю війну на боці ЗС РФ та створить необхідну для Росії суспільну думку у білоруському суспільстві.

АЕС Островець на карті

Варто зазначити, що АЕС "Островець" побудовано режимом самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка у 2020 році за російським проєктом і на російські гроші. За висновками міжнародних експертів, будівництво велося з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм.

Згодом Європарламент ухвалив резолюцію про безпеку на "Островці" та висловив глибоке занепокоєння через початок її комерційної діяльності. Занепокоєння були не просто так, тому що одразу після запуску в роботу на цій АЕС відбулось декілька серйозних аварій з вибухами обладнання білоруської електростанції.


Катерина Глянько, Апостроф





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